Motivierte Jugendliche starten bei Swarovski durch

Heuer 130-jähriges Bestehen

Mit einem erfolgreichen Lehrabschluss stehen ihnen somit viele Türen offen. „Swarovski feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil des unternehmerischen Erbes unseres Unternehmens: Die Übernahme von Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, gegenüber der Gesellschaft und unserer Umwelt – und ganz besonders gegenüber den jungen Menschen, die wir auf ihrem Weg in die Zukunft begleiten dürfen. Diese Verantwortung ist für uns keine Pflicht, sondern Ausdruck unserer innersten Überzeugung“, erklärt Jérôme Dandrieux, General-Manager von Wattens.