Der Sommer 2025 hat einmal mehr gezeigt, was Klimaforscher seit Jahren prognostizieren: Rekordhitze, Starkregen und Dürre traten in Österreich teils gleichzeitig auf. Laut Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb wird es künftig noch häufiger zu Extremen kommen – von Überflutungen bis hin zu langen Trockenperioden. „Wir müssen uns auf Unerwartetes einstellen und auch selbst Vorsorge treffen“, warnt sie. Die Klimaziele seien theoretisch erreichbar, aber nur mit deutlich mehr Tempo in Politik und Gesellschaft.
