Kletterer (32) stürzt zehn Meter im freien Fall ab

Zu dem schlimmen Unfall kam es am späten Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr. Der 32-jährige Einheimische sei auf eine von ihm und seiner Kletterpartnerin (27) zuvor eingerichtete Toprope-Route geklettert. „Am obersten Ende bemerkte der Mann dann, dass sich das Seil gelöst hatte und er ungesichert in der Kletterwand hing. Er wickelte das Seil sofort mehrfach um seinen linken Arm und seine Partnerin seilte ihn umgehend ab“, schildert die Polizei.