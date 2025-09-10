Zeckenstich-Opfer kämpfen für bessere Behandlung

„Therapie-Versager kennt man nicht“

Einen Weggefährten hat er in dem St. Pöltner Dietmar Schmidradler gefunden. Auch dessen Symptome werden schlimmer: Schmerzen, Konzentrationsstörungen und motorische Probleme, er kann kaum mehr den Computer bedienen. Doch nach erfolglosen Antibiotika-Therapien glaubten Mediziner eher, dass seine Probleme psychischer Natur sind. „Weil man bei uns nach einer Packung Tabletten als geheilt gilt und man Therapie-Versager nicht kennt“, betont er. Zudem wurde man sich zu sehr an dem typisch-roten Kreis infolge eines Stichs orientieren. „In Deutschland weiß man bereits, dass den nur mehr jeder Dritte hat“, so Schmidradler.