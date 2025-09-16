Tierhalter forderte Todesspritze für junge Hündin

Diese Geschichte steht stellvertretend für den traurigen Trend, dass Hunde immer öfter ohne das nötige Verantwortungsbewusstsein angeschafft werden. Es erfordert Zeit, Geld und viel Wissen, um einem Hund wie Diana gerecht zu werden. Wer sich jedoch auf dieses Abenteuer einlässt, bekommt einen treuen, klugen und energiegeladenen Begleiter fürs Leben.

Diana hat ihre zweite Chance genutzt – nun wartet sie nur noch auf Menschen, die ihr endgültig zeigen, dass Liebe und Verantwortung stärker sind als Angst und Wegschauen.