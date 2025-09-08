Motorradlenker beim Überholen schwer verletzt

Der Mann setzte zum Überholen eines Traktors mit landwirtschaftlichem Anhänger an, gelenkt von einem 51-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz. Während des Überholvorgangs bog der Traktor nach links ab. Es kam zur Kollision, bei der das Motorrad gegen die linke Seite des Anhängers prallte.