Motorradlenker beim Überholen schwer verletzt

Auf der L360 bei St. Ruprecht an der Raab (Steiermark) kollidierte am Montagnachmittag ein 52-jähriger Motorradfahrer beim Überholen mit einem Traktor samt Anhänger. Der Mann wurde schwer verletzt ins LKH Graz eingeliefert.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag im oststeirischen
St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz ereignet. Gegen 14.45 Uhr war ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz auf der L360 in Fahrtrichtung Weiz unterwegs.
Der Mann setzte zum Überholen eines Traktors mit landwirtschaftlichem Anhänger an, gelenkt von einem 51-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz. Während des Überholvorgangs bog der Traktor nach links ab. Es kam zur Kollision, bei der das Motorrad gegen die linke Seite des Anhängers prallte.
Traktor mangelhaft
Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Graz gebracht und stationär aufgenommen. Der Traktorlenker blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuglenker wurden einem Alkotest unterzogen, der jeweils negativ verlief. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch mehrere technische Mängel am Traktor fest. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.
