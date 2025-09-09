Drei Initiativen kämpfen gegen den Bahn-Ausbau

Seit wenigen Wochen ist der viergleisige Ausbau der Südbahn von Wien-Meidling nach Mödling im wahrsten Sinne des Wortes auf Schiene. Das Infrastrukturministerium erteilte dem größten Infrastrukturprojekt der ÖBB in Niederösterreich die Genehmigung. Wie berichtet, wird die Strecke, auf der täglich 400 Züge fahren, auf knapp 14 Kilometern Länge ausgebaut, wodurch ab 2035 – das Projekt wurde um ein Jahr nach hinten verlegt – ein Fünf-Minuten-Takt ermöglicht werden soll. Mehr als eine Milliarde Euro soll dafür investiert werden.