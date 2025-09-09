Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beschwerde eingebracht

Drei Initiativen kämpfen gegen den Bahn-Ausbau

Niederösterreich
09.09.2025 06:10
Ab 2035 sollen durch den Ausbau Fünf-Minuten-Takte möglich sein.
Ab 2035 sollen durch den Ausbau Fünf-Minuten-Takte möglich sein.(Bild: ÖBB)

Den UVP-Bescheid des viergleisigen Ausbaus der Südbahnstrecke Meidling-Mödling haben drei Bürgerinitiativen ins Visier genommen. Die ÖBB rechnen aber nicht mit Verzögerungen.

0 Kommentare

Seit wenigen Wochen ist der viergleisige Ausbau der Südbahn von Wien-Meidling nach Mödling im wahrsten Sinne des Wortes auf Schiene. Das Infrastrukturministerium erteilte dem größten Infrastrukturprojekt der ÖBB in Niederösterreich die Genehmigung. Wie berichtet, wird die Strecke, auf der täglich 400 Züge fahren, auf knapp 14 Kilometern Länge ausgebaut, wodurch ab 2035 – das Projekt wurde um ein Jahr nach hinten verlegt – ein Fünf-Minuten-Takt ermöglicht werden soll. Mehr als eine Milliarde Euro soll dafür investiert werden.

Auf 21 Seiten Kritik am UVP-Bescheid
Doch drei Bürgerlisten aus Niederösterreich und Wien haben fristgerecht gegen den UVP-Bescheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. Die Kritik richtet sich gegen die fehlerhaften Beurteilungen der Fachgebiete Eisenbahnwesen, Lärm-Erschütterung, Luft und Klima, Humanmedizin, Ökologie, Agrarwesen, Boden und Fläche, Forstwesen, Wald und Wildökologie sowie gegen das unvollständige Ermittlungsverfahren und eine mangelhafte Bescheidbegründung.

Lesen Sie auch:
UVP-Verfahren
Viele Forderungen vor viergleisigem Südbahnausbau
02.07.2024
Viergleisiger Ausbau
Südbahn ab 2034 im U-Bahn-Takt bis Mödling
27.05.2022
Info-Offensive der ÖBB
Alle heiklen Fragen zum Ausbau der Südbahn
23.02.2023

„Keinesfalls umweltverträglich“
So sei beispielsweise die Beurteilung der Schallimmissionen während der Bauphase nach der falschen Richtlinie erfolgt und die Auswirkung der Wendegleise in Perchtoldsdorf auf die Tier- und Pflanzenarten gar nicht behandelt worden. Zudem würden knapp 1,6 Hektar Wald dauerhaft gerodet werden, aber nur 0,14 Hektar seien als Ersatzpflanzungen vorgesehen. „Das Vorhaben ist aus rechtlicher Sicht keinesfalls umweltverträglich und in dieser Form nicht genehmigungsfähig“, ist man überzeugt.

Die ÖBB erwarten indes keine Verzögerung durch die Beschwerde. Die Möglichkeit von Rechtsmittelverfahren hätte man im Zeitplan ohnehin berücksichtigt. „Die Behörde wird die Beschwerden prüfen“, heißt es. 

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.703 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.361 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
143.007 mal gelesen
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1798 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1566 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1179 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf