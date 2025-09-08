Neue interaktive Schau: Ist digital die Lösung?

Ab sofort lockt die neue Schau „Ist digital die Lösung?“ ins Haus der Digitalisierung in Tulln. Im Mittelpunkt stehen sechs interaktive Erlebnisstationen, die das breite Spektrum digitaler Technologien verständlich näherbringen.
Niederösterreich will bei Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz ganz vorne dabei sein – und tut es bereits. Das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau ist dafür ein sichtbares Zentrum. „Wir setzen auf ein breites Maßnahmenpaket: Einerseits unterstützen wir unsere Unternehmen konkret bei der digitalen Transformation, andererseits wollen wir die Bevölkerung mitnehmen, Berührungsängste abbauen und ein grundlegendes Verständnis für digitale Entwicklungen schaffen“, erklärt dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Interaktive Erlebnisstationen
Mit mehr als 55.000 Besuchern seit der Eröffnung hat sich das Haus der Digitalisierung als starker Ort für Innovation, Austausch und Bildung etabliert. Dazu tragen die informativen Ausstellungen im Haus der Digitalisierung bei. Ab sofort lockt die neue Schau unter dem Titel „Ist digital die Lösung?“. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung stehen dabei sechs interaktive Erlebnisstationen, die das breite Spektrum digitaler Technologien verständlich, kreativ und praxisnah vermitteln. Der Eintritt ist kostenlos, Reservierungen im Internet unter: tickets.virtuelleshaus.at
