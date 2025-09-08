Neue interaktive Schau: Ist digital die Lösung?

Interaktive Erlebnisstationen

Mit mehr als 55.000 Besuchern seit der Eröffnung hat sich das Haus der Digitalisierung als starker Ort für Innovation, Austausch und Bildung etabliert. Dazu tragen die informativen Ausstellungen im Haus der Digitalisierung bei. Ab sofort lockt die neue Schau unter dem Titel „Ist digital die Lösung?“. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung stehen dabei sechs interaktive Erlebnisstationen, die das breite Spektrum digitaler Technologien verständlich, kreativ und praxisnah vermitteln. Der Eintritt ist kostenlos, Reservierungen im Internet unter: tickets.virtuelleshaus.at