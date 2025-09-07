Kiritog ohne Androsch: Lieber Hannes, schau oba!

Er wäre sehr zufrieden mit „seinen“ Altausseern: Heuer geht der legendäre Kiritog am Fuße des Losers ohne den „Salzbaron“ und Ex-Vizekanzler Hannes Androsch über die Bühne. Am Sonntag gab’s riesigen Andrang im Festzelt, Bier und Grillhendl sorgen noch am Montag für Top-Stimmung.
Der Ehrenplatz im Schatten des urigen Festzeltes ist verwaist, heuer fehlt der schlichte Biertisch, auf dem sich traditionsgemäß die hohe Politprominenz die Klinke in die Hand gab. Jahrelang hatte hier Unternehmer und Ex-Vizekanzler Hannes Androsch Gäste zu sich geladen, vom Bundeskanzler abwärts, und bei Grillhendl und Bier offen über Wirtschaft und Tagespolitik geplaudert. „Mir fehlt der Platz, wo er immer gesessen ist, Hannes Androsch geht mir wahnsinnig ab“, gesteht Werner Fischer, Floriani-Urgestein und langjähriger Organisator des Altausseer Kiritogs.
Der im Vorjahr verstorbene Industrielle und Wahl-Ausseer bleibt in der Region unvergessen. „Er war ein Wegbereiter und Türöffner. Er hat immer auf uns geschaut“, stimmt Bierzelt-Chef Christian Fischer seinem Vater gerne zu.
Aber das Karussell am Festareal im Schatten des Losers muss sich weiterdrehen, und so strömen am Sonntag wieder Tausende Steirer und Steiermark-Fans aus den anderen Bundesländern nach Altaussee, wo die Organisatoren der Feuerwehr Altaussee wieder einen Kirtag wie aus dem Bilderbuch auf die Beine stellen.
Bis zur Sperrstund’ des Bierzeltes um 1 Uhr wird gefeiert – von Samstag auf Sonntag habe ich nur drei Stunden geschlafen. Das Fest läuft hervorragend!
Bierzelt-Chef Christian Fischer
Stefanie aus Unterach am Attersee etwa, die zum ersten Mal mit ihrem Sohn feiert, ist von der Trachtenliebe und Feierlaune der Ausseer fasziniert: 500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Dirndl und Lederhose zapfen Gösser und servieren das legendäre, innen und außen gesalzene Grillhendl, das wohl nirgends so gut schmeckt wie am Ufer des Altausseer Sees. Am Montag geht das Drei-Tage-Kultfest ins Finale.
