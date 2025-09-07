Kiritog ohne Androsch: Lieber Hannes, schau oba!

Der Ehrenplatz im Schatten des urigen Festzeltes ist verwaist, heuer fehlt der schlichte Biertisch, auf dem sich traditionsgemäß die hohe Politprominenz die Klinke in die Hand gab. Jahrelang hatte hier Unternehmer und Ex-Vizekanzler Hannes Androsch Gäste zu sich geladen, vom Bundeskanzler abwärts, und bei Grillhendl und Bier offen über Wirtschaft und Tagespolitik geplaudert. „Mir fehlt der Platz, wo er immer gesessen ist, Hannes Androsch geht mir wahnsinnig ab“, gesteht Werner Fischer, Floriani-Urgestein und langjähriger Organisator des Altausseer Kiritogs.