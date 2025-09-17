Künstler rettet exotische Schlange aus Garten

Was nicht so bekannt ist: Er ist auch Ehrenmitglied beim Steirischen Reptilien- und Amphibienverein, was seinen Freund und Obmann Werner Stangl ganz besonders freut. Da Baumgartner über das komplexe Fachwissen der Schlangenwelt Bescheid weiß, war es nur eine Frage der Zeit, dass er sich auch in den Rettungsdienst stellt. Erst kürzlich war es schließlich so weit – der Künstler musste zu seinem ersten Einsatz ausrücken!