Einjähriges Mädchen aus versperrtem Auto gerettet

Samstagnachmittag befreiten Beamte der Grazer Polizei ein Kleinkind aus einem überhitzten Auto. Die Mutter hatte den Fahrzeugschlüssel im Wageninneren vergessen und den Notruf gewählt.
Kurz vor 14 Uhr alarmierte eine 25-Jährige die Einsatzkräfte: Die junge Frau war mit ihrer einjährigen Tochter auf einen Parkplatz gefahren und hatte ihren Pkw dort abgestellt. Als sie das Fahrzeug verließ und die Tür schloss, vergaß sie den Fahrzeugschlüssel im Inneren – sie konnte das Auto nicht mehr öffnen. Aufgrund der raschen Hitzeentwicklung im abgestellten Pkw wählte die junge Mutter sofort den Notruf.
Zwei Polizeistreifen trafen daraufhin in kürzester Zeit am Einsatzort ein. Da sich der Pkw in der prallen Sonne immer mehr aufheizte, zögerten die Beamten nicht, schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und befreiten das Mädchen.
Kind musste nicht ins Spital
Das Kind wurde dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben – durch das rasche Handeln aller Beteiligten konnte eine Einlieferung in ein Krankenhaus jedoch unterbleiben.
