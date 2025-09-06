Einjähriges Mädchen aus versperrtem Auto gerettet

Kurz vor 14 Uhr alarmierte eine 25-Jährige die Einsatzkräfte: Die junge Frau war mit ihrer einjährigen Tochter auf einen Parkplatz gefahren und hatte ihren Pkw dort abgestellt. Als sie das Fahrzeug verließ und die Tür schloss, vergaß sie den Fahrzeugschlüssel im Inneren – sie konnte das Auto nicht mehr öffnen. Aufgrund der raschen Hitzeentwicklung im abgestellten Pkw wählte die junge Mutter sofort den Notruf.