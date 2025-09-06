Die Bibel der Hausmannskost feiert 100. Geburtstag

Die „feine Schokoladentorte“ ist Teil der Familiengeschichte

Die Frage nach einem Lieblingsrezept ist sicher nicht leicht zu beantworten, aber Herta Temm überlegt nicht lange. „Eines sollte ich eigentlich mittlerweile auswendig können, aber ich schlage es doch immer wieder nach: Die feine Schokoladentorte gibt‘s bei allen Geburtstagen und besonderen Anlässen im Hause Temm.“ In der neuen Ausgabe findet man sie übrigens auf Seite 321.