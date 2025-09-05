Pärchen schlug 18-Jährigem in Tirol zwei Zähne aus

Wilde Szenen spielten sich offenbar in der Nacht auf Freitag in Fügen im Tiroler Zillertal ab: Einem 18-jährigen Slowaken sind im Zuge einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Serbin (20) und einem 17-jährigen Slowenen zwei Zähne ausgeschlagen worden.
Kurz nach Mitternacht kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Pärchen und dem offensichtlich stark alkoholisierten 18-Jährigen. Plötzlich gingen die Frau und ihr Begleiter auf ihren Kontrahenten los und attackierten ihn mit Faustschlägen und Tritten.
Auch Angreifer leicht verletzt
Neben den abgebrochenen Zähnen erlitt der Slowake auch Schwellungen im Gesicht. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die 20-Jährige und der 17-Jährige hatten zuvor den Ort des Geschehens verlassen. Sie konnten erst nachträglich von der Polizei ausgeforscht werden. Auch die beiden waren im Zuge der Schlägerei leicht verletzt worden.
