Pärchen schlug 18-Jährigem in Tirol zwei Zähne aus

Auch Angreifer leicht verletzt

Neben den abgebrochenen Zähnen erlitt der Slowake auch Schwellungen im Gesicht. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die 20-Jährige und der 17-Jährige hatten zuvor den Ort des Geschehens verlassen. Sie konnten erst nachträglich von der Polizei ausgeforscht werden. Auch die beiden waren im Zuge der Schlägerei leicht verletzt worden.