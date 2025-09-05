Schusswechsel in Amstetten ++ „Emil“ gesichtet

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war in Amstetten (NÖ) unterwegs. Hintergrund der Fahndung ist nach einem noch flüchtigen Räuber, der gemeinsam mit zwei Komplizen ein älteres Ehepaar überfallen hatte. Außerdem: Elch „Emil“ spazierte dem „Krone“-Fotograf Imre Antal tatsächlich zufällig vor die Linse. Das Tier war Richtung St. Pölten unterwegs.