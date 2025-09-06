Kindergarten, Wasser, Müll – alles wird teurer

Die Preise für Kindergarten und Hort wurden bereits mit Anfang September erhöht. Ein Beispiel: 20 Stunden Nachmittagsbetreuung im Kindergarten kosteten bis jetzt 67,80 Euro im Monat, seit dieser Woche 89 Euro. Und ab dem nächsten Kindergartenjahr sogar 106 €. „Aber auch nach Erhöhung bleiben mehr als 70 Prozent der Gesamtkosten an der der Gemeinde hängen“, so ÖVP-Bürgermeister Johann Zeiner: „Auslöser für die Tarifanhebungen waren die nicht zu erwartenden geringeren Einnahmen aus den Ertragsanteilen abzüglich der Umlagen für Spitäler und Soziales an das Land Niederösterreich.“