Wie „grüne“ Mobilität zur Erfolgsgeschichte wird

Der Mostviertler Metallverarbeiter Welser Profile Austria in Ybbsitz hat sich als Unternehmen in Sachen Mobilität richtig „zukunftsfit“ gemacht. Bereits seit zwei Jahren radeln viele der 400 Mitarbeiter in die Arbeit. Im Werksverkehr chauffiert ein E-Bus die Lehrlinge, Dienstreisen werden „grüner“ gestaltet. Das Ganze hat einen entscheidenden Hintergrund: Seit heuer gibt es eine eigene Abteilung im Unternehmen, die für „Mobilitätsmanagment“ zuständig ist. Leiter Heimo Semmelweis konnte dafür den diesjährigen Mobilitätspreis von Landesvize Stephan Pernkopf, Verkehrsclub (VCÖ), ÖBB und Verkehrsverbund Ostregion (VOR) in Empfang nehmen.