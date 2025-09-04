Konsels Pflichtaufgabe ++ Sinner auf Finalkurs

Michael Konsel spricht bei der WM-Qualifikation von einer Pflichtaufgabe, Jannik Sinner zeigt sich weiterhin bärenstark bei den US Open und Bregenz eröffnet die HLA Meisterliga Saison mit einem Heimsieg – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 4. September.