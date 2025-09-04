Unfall mit drei Autos forderte einen Verletzten

Gegen 7.30 Uhr musste ein 53-jähriger Österreicher im Bereich des Amraser-Tunnels seinen Kleintransporter verkehrsbedingt anhalten. Dahinter stoppte auch der nachfolgende 32-Jährige seinen Pkw. Ein 17-jähriger Deutscher dürfte den Stau aber zu spät bemerkt haben und konnte seinen Wagen trotz eingeleitetem Bremsmanöver nicht mehr rechtzeitig anhalten. „Der Pkw prallte auf das Fahrzeug des 32-Jährigen, wodurch dieses auf den Kleintransporter aufgeschoben wurde“, heißt es seitens der Polizei.