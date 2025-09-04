Unfall mit drei Autos forderte einen Verletzten

Folgenschwerer Auffahrunfall Donnerstagfrüh auf der Inntalautobahn bei Innsbruck! Drei Autos krachten aufgrund eines Staus ineinander. Ein 32-jähriger Mann wurde verletzt und musste in die Klinik gebracht werden.
Gegen 7.30 Uhr musste ein 53-jähriger Österreicher im Bereich des Amraser-Tunnels seinen Kleintransporter verkehrsbedingt anhalten. Dahinter stoppte auch der nachfolgende 32-Jährige seinen Pkw. Ein 17-jähriger Deutscher dürfte den Stau aber zu spät bemerkt haben und konnte seinen Wagen trotz eingeleitetem Bremsmanöver nicht mehr rechtzeitig anhalten. „Der Pkw prallte auf das Fahrzeug des 32-Jährigen, wodurch dieses auf den Kleintransporter aufgeschoben wurde“, heißt es seitens der Polizei.
Ein Fahrstreifen rund eine Stunde gesperrt
In den Fahrzeugen des 32-Jährigen und des 17-Jährigen lösten die Airbags aus. Der 32-jährige Österreicher wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. „Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt“, so die Exekutive. Der erste Fahrstreifen musste infolge des Unfallgeschehens für rund eine Stunde gesperrt werden.
