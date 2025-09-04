Schwaz haucht Rad-Klassiker ein neues Leben ein

Top-Besetzung dank Titeljagd

OK-Chef Kapferer erhielt zudem für das Comeback den Zuschlag für die österreichischen Meisterschaften. Damit ist eine Top-Besetzung garantiert. Es stehen nicht nur alle heimischen Top-Teams am Start, es haben sich auch mehrere bärenstarke Kriterium-Fahrer aus dem Ausland angemeldet.