Schwaz haucht Rad-Klassiker ein neues Leben ein

Ein Tiroler Rad-Klassiker feiert nach neun Jahren Pause ein tolles Comeback. Erstmals seit 2016 findet am Samstag wieder das Silberstadt-Kriterium statt. Mit einer absoluten Top-Besetzung: Lukas Pöstlberger führt das Starterfeld an.
Mit den Radprofis Mariano Piccoli, Harald Morscher, Georg Totschnig, Jan Tratnik und Lukas Pöstlberger stehen große Namen auf der Ehrentafel des Silberstadt-Kriteriums. „Es waren immer ganz tolle Rennen, die Altstadt war bummvoll“, schwelgt „Erfinder“ Thomas Kreidl in alten Erinnerungen. Der Ex-Rennfahrer hatte 1997 die Schwazer Veranstaltung ins Leben gerufen.
Nach neun Jahren Pause wagen OK-Chef Christian Kapferer und Roland Baumann (Obmann des Union Raiffeisen-Radteams Tirol) nun einen Neustart: „Wir wollen wieder Bewegung in die Tiroler Radszene bringen.“
Und am Samstag geht’s richtig zur Sache. Das Speichenspektakel findet wieder auf der engen und kurvenreichen 1000-Meter-Runde mitten in der historischen Altstadt statt.
Top-Besetzung dank Titeljagd
OK-Chef Kapferer erhielt zudem für das Comeback den Zuschlag für die österreichischen Meisterschaften. Damit ist eine Top-Besetzung garantiert. Es stehen nicht nur alle heimischen Top-Teams am Start, es haben sich auch mehrere bärenstarke Kriterium-Fahrer aus dem Ausland angemeldet.
13.30 Uhr: U-12-Rennen
13.55 Uhr: U-15-Rennen
14.30 Uhr: U-17-Rennen
15.20 Uhr: Junioren-Rennen
16.15 Uhr: U-5 bis U-11-Rennen
17.00 Uhr: Damen (Elite und U23)
18.00 Uhr: Herren (Profis, Elite und U23)
19.00 Uhr: Siegerehrung
Duell „Weltmeister“ gegen Giro-Held
Spannung verspricht auch ein besonderes Duell: Der Bayer Dario Rapps (RSC Brosch Kempten) wird in seiner Heimat als inoffizieller Kriterium-Weltmeister geführt. Der Wahl-Tiroler Lukas Pöstlberger hat als einziger Österreicher eine Etappe und das Rosa Trikot beim Giro d`Italia getragen.
„Wir wollen Heimrennen unbedingt gewinnen“
Bis in die Haarspitzen ist das Raiffeisen Radteam Tirol. „Wir wollen das Heimrennen unbedingt gewinnen“, sagt Alexander Kreidl als Sportchef des Schwazer Ladies-Teams. Bei den Herren zählt Jungstar Marco Schrettl (Tirol KTM) zum Favoritenkreis. Der 21-Jährige aus Münster steht vor dem Sprung in die Worldtour.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.