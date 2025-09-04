Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Giro-Held kommt

Schwaz haucht Rad-Klassiker ein neues Leben ein

Tirol
04.09.2025 13:00
Nach neun Jahren Pause findet am Samstag das Silberstadt-Kriterium mit Top-Besetzung statt.
Nach neun Jahren Pause findet am Samstag das Silberstadt-Kriterium mit Top-Besetzung statt.(Bild: Silberstadt-Kriterium)

Ein Tiroler Rad-Klassiker feiert nach neun Jahren Pause ein tolles Comeback. Erstmals seit 2016 findet am Samstag wieder das Silberstadt-Kriterium statt. Mit einer absoluten Top-Besetzung: Lukas Pöstlberger führt das Starterfeld an.

0 Kommentare

Mit den Radprofis Mariano Piccoli, Harald Morscher, Georg Totschnig, Jan Tratnik und Lukas Pöstlberger stehen große Namen auf der Ehrentafel des Silberstadt-Kriteriums. „Es waren immer ganz tolle Rennen, die Altstadt war bummvoll“, schwelgt „Erfinder“ Thomas Kreidl in alten Erinnerungen. Der Ex-Rennfahrer hatte 1997 die Schwazer Veranstaltung ins Leben gerufen.

Nach neun Jahren Pause wagen OK-Chef Christian Kapferer und Roland Baumann (Obmann des Union Raiffeisen-Radteams Tirol) nun einen Neustart: „Wir wollen wieder Bewegung in die Tiroler Radszene bringen.“

Und am Samstag geht’s richtig zur Sache. Das Speichenspektakel findet wieder auf der engen und kurvenreichen 1000-Meter-Runde mitten in der historischen Altstadt statt.

Top-Besetzung dank Titeljagd
OK-Chef Kapferer erhielt zudem für das Comeback den Zuschlag für die österreichischen Meisterschaften. Damit ist eine Top-Besetzung garantiert. Es stehen nicht nur alle heimischen Top-Teams am Start, es haben sich auch mehrere bärenstarke Kriterium-Fahrer aus dem Ausland angemeldet.

Zeitplan Kriterium am Samstag

13.30 Uhr: U-12-Rennen

13.55 Uhr: U-15-Rennen

14.30 Uhr: U-17-Rennen

15.20 Uhr: Junioren-Rennen

16.15 Uhr: U-5 bis U-11-Rennen

17.00 Uhr: Damen (Elite und U23)

18.00 Uhr: Herren (Profis, Elite und U23)

19.00 Uhr: Siegerehrung

Duell „Weltmeister“ gegen Giro-Held
Spannung verspricht auch ein besonderes Duell: Der Bayer Dario Rapps (RSC Brosch Kempten) wird in seiner Heimat als inoffizieller Kriterium-Weltmeister geführt. Der Wahl-Tiroler Lukas Pöstlberger hat als einziger Österreicher eine Etappe und das Rosa Trikot beim Giro d`Italia getragen.

„Wir wollen Heimrennen unbedingt gewinnen“
Bis in die Haarspitzen ist das Raiffeisen Radteam Tirol. „Wir wollen das Heimrennen unbedingt gewinnen“, sagt Alexander Kreidl als Sportchef des Schwazer Ladies-Teams. Bei den Herren zählt Jungstar Marco Schrettl (Tirol KTM) zum Favoritenkreis. Der 21-Jährige aus Münster steht vor dem Sprung in die Worldtour.

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.629 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
150.210 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1693 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1298 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf