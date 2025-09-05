Einsame Wege am Fuße des Grazer Hausbergs

Der Höhepunkt der Tour – im wahrsten Sinne des Wortes – ist eine kleine Lichtung auf der Fürwallnerhöhe. Hier steht ein Obelisk, der 1883 zu Ehren des Kurarztes Gustav Novy errichtet wurde. Neben den Quellen und dem markanten Novystein zählt auch der Kalvarienberg mit seinen Kapellen zu den Besonderheiten dieser kulturhistorischen Wanderung.