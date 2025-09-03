Pkw kracht in Straßenbahn: Frau schwer verletzt

Haftstrafe für 17-Jährigen nach Verfolgungsjagd
Im Grazer Bezirk Gries kollidierte am Mittwochnachmittag ein Pkw mit einer Bim. Während die 37-jährige Autolenkerin unverletzt blieb, verletzte sich ein 32-jähriger Fahrgast schwer.
Eine 37-jährige Steirerin lenkte gegen 14.40 ihren Pkw durch den Grazer Bezirk Gries, als es bei der Kreuzung Hergottwiesgasse/Lauzilgasse krachte. Die Lenkerin dürfte die Straßenbahn, die sich ebenfalls der Kreuzung genähert hatte, beim Abbiegen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß.
Fahrgast ins LKH eingeliefert
Während der Unfall für die Pkw-Fahrerin glimpflich verlief, wurde ein Fahrgast der Bim schwer verletzt. Die 32-jährige Grazerin kam zu Sturz und musste in das LKH Graz eingeliefert werden. Sonst wurde niemand verletzt.
