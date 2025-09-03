Gewinne versprochen: Betrüger zockten Tiroler ab

„Mittels geschickter Täuschung über Tatsachen verleiteten die unbekannten Täter den Österreicher dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen“, heißt es seitens der Polizei. Dazu täuschten die Kriminellen unter Verwendung einer App binnen kürzester Zeit hohe Gewinne vor.

Vier Monate lang abgezockt

Nun erstattete der Mann Anzeige. Insgesamt entstand dem Opfer im Zeitraum von Mai bis August ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.