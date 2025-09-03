Gewinne versprochen: Betrüger zockten Tiroler ab

Paukenschlag rund um beliebtes ORF-Kabarettduo
Unbekannte Internet-Betrüger lockten einen Tiroler mit falschen Gewinnversprechen in die Falle! Der Mann überwies mehrmals Geld auf verschiedene Konten im Ausland und verlor somit mehr als 100.000 Euro.
„Mittels geschickter Täuschung über Tatsachen verleiteten die unbekannten Täter den Österreicher dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen“, heißt es seitens der Polizei. Dazu täuschten die Kriminellen unter Verwendung einer App binnen kürzester Zeit hohe Gewinne vor.
Vier Monate lang abgezockt
Nun erstattete der Mann Anzeige. Insgesamt entstand dem Opfer im Zeitraum von Mai bis August ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.
