Arbeiten in der Pension: Was wichtig ist

Grundsätzlich darf man während des Bezugs der regulären Alterspension unbeschränkt dazuverdienen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die anfallenden Steuern auf alle Einkünfte im gesamten Kalenderjahr berechnet werden. Daraus ergeben sich oftmals unerwartete Lohnsteuer-Nachforderungen vom Finanzamt. Für den jährlichen Steuerausgleich sind alle laufenden Löhne und Gehälter und die Pension (ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld) zu addieren und davon zumindest die Sozialversicherungsbeiträge abzuziehen.