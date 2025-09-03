Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 260 Millionen Euro

Startschuss für Erneuerung der Tunnelkette Pack

Steiermark
03.09.2025 11:51
(Bild: Asfinag)

Am kommenden Montag startet auf der Südautobahn eine Großbaustelle. Die „Tunnelkette Pack“ wird zwischen dem Herzogbergtunnel und der Anschlussstelle Packsattel bis Ende 2029 in mehreren Schritten generalsaniert.

0 Kommentare

Am 8. September startet die ASFINAG die Generalerneuerung des mehr als elf Kilometer langen Abschnittes auf der Südautobahn vom Herzogbergtunnel bis zur Anschlussstelle Packsattel. Die eine Seite ist bereits seit mehr als 40 Jahren, die zweite „neue“ Seite des Packabschnittes auch bereits seit fast 20 Jahren in Betrieb. Vor allem die drei Tunnel Herzogberg, Mitterberg und Kalcherkogel müssen daher sowohl baulich als auch in Sachen Sicherheitstechnik auf den neuesten Stand gebracht werden.

Zu Beginn vor allem Herzogbergtunnel betroffen
Bis 15. September wird die Verkehrsführung für die erste Bauphase eingerichtet, in der sich die Bauarbeiten auf den Herzogbergtunnel in Fahrtrichtung Italien konzentrieren. Der Verkehr wird dabei auf einer Länge von etwa zweieinhalb Kilometern auf der Richtungsfahrbahn Wien geführt, wobei nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht. In allen Bauphasen ist aus Gründen der Verkehrssicherheit Tempo 60 vorgeschrieben, das auch jeweils von einer Section Control überwacht wird.

In der ersten Bauphase wird über den Winter nur in der Röhre des Herzogbergtunnels in Richtung Italien gearbeitet, erst ab März 2026 kann witterungsbedingt mit den Bauarbeiten auch außerhalb des Tunnels, genauer mit dem Freilandbereich bis knapp vor dem Mitterbergtunnel, begonnen werden. Die Baustellenlänge beträgt in dieser Phase zuerst also knapp 2,5 Kilometer und schließlich etwa 6,5 Kilometer.

Ab Herbst 2026 wird die Baustelle gedreht
Ab Herbst 2026 wird die Baustelle „umgedreht“, erneuert wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Wien, ab dem folgenden Frühjahr 2027 wiederum inklusive Freilandbereich von Mitterbergtunnel bis südlich des Herzogbergtunnels. Im Herbst 2027 ist die erste Hälfte des Packabschnittes dann fertiggestellt.

Der zweite Teil der Strecke mit den beiden Tunnel Mitterberg und Kalcherkogel wird ab Herbst 2027 generalsaniert. Dieser knapp fünf Kilometer lange Abschnitt, drei Kilometer alleine sind Tunnel, wird zuerst in Richtung Wien und ab Herbst 2028 bis Ende 2029 in Richtung Italien erneuert.

Zusätzlich zur baulichen Sanierung der Tunnelröhren werden im gesamten Streckenabschnitt auch zehn Brücken saniert, die Fahrbahn in Tunnel und Freilandbereichen komplett erneuert, ebenso Wildschutzzäune und Beschilderung. Die Erneuerung der gesamten Tunnelkette inklusive Freiland und Brücken bedeutet eine Investition von etwa 260 Millionen Euro.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.226 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
159.930 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
130.637 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1236 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1219 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf