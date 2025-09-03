Startschuss für Erneuerung der Tunnelkette Pack

Am 8. September startet die ASFINAG die Generalerneuerung des mehr als elf Kilometer langen Abschnittes auf der Südautobahn vom Herzogbergtunnel bis zur Anschlussstelle Packsattel. Die eine Seite ist bereits seit mehr als 40 Jahren, die zweite „neue“ Seite des Packabschnittes auch bereits seit fast 20 Jahren in Betrieb. Vor allem die drei Tunnel Herzogberg, Mitterberg und Kalcherkogel müssen daher sowohl baulich als auch in Sachen Sicherheitstechnik auf den neuesten Stand gebracht werden.