Einbrüche geklärt: Juwelendieb stellte sich

Bereits seit einem Jahr ermittelte der Ermittlungsbereich Diebstahl im Landeskriminalamt (LKA) Steiermark gegen insgesamt fünf Tatverdächtige aus Rumänien. Sie stehen im Verdacht, gewerbsmäßig Einbruchsdiebstähle in Juweliergeschäfte in der Steiermark sowie in Niederösterreich verübt zu haben. Dabei setzten sie die im Außenbereich angebrachten Alarmanlagen durch sogenannten „PU-Schaum“ (Montageschaum) außer Betrieb. In der Folge brachen sie in die Geschäfte ein und stahlen Schmuck im Wert von rund 179.000 Euro.