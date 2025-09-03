Mutige Juwelierin stellt sich Ring-Dieb in den Weg

Zu dem versuchten Diebstahl war es bereits am Dienstagvormittag in einem Schmuckgeschäft in der Innsbrucker Innenstadt gekommen. Eine Mitarbeiterin habe den 49-jährigen Verdächtigen dabei beobachtet, wie er einen Ring aus einer Vitrine nahm und anschließend mit dem Schmuckstück – ohne zu bezahlen – aus dem Geschäft marschieren wollte.