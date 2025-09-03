Vorteilswelt
Verdächtiger verhaftet

Mutige Juwelierin stellt sich Ring-Dieb in den Weg

Tirol
03.09.2025 10:14
Der Verdächtige wollte einen wertvollen Ring mitgehen lassen (Symbolbild).
Der Verdächtige wollte einen wertvollen Ring mitgehen lassen (Symbolbild).(Bild: Rauth Hubert)

Einem mutmaßlichen Dieb konnte eine aufmerksame Juwelierin in Innsbruck das Handwerk legen: Die Angestellte hatte bemerkt, wie sich ein Einheimischer (49) mit einem wertvollen Ring aus dem Staub machen wollte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei stellte sich die Frau dem Verdächtigen in den Weg – jetzt sitzt er in Haft.

Zu dem versuchten Diebstahl war es bereits am Dienstagvormittag in einem Schmuckgeschäft in der Innsbrucker Innenstadt gekommen. Eine Mitarbeiterin habe den 49-jährigen Verdächtigen dabei beobachtet, wie er einen Ring aus einer Vitrine nahm und anschließend mit dem Schmuckstück – ohne zu bezahlen – aus dem Geschäft marschieren wollte.

Die Mitarbeiterin konnte den Mann am Verlassen des Geschäftes bis zum Eintreffen der Polizei hindern.

Die Ermittler

Doch die mutige Frau stellte sich dem Einheimischen in den Weg. „Sie konnte den Mann am Verlassen des Geschäftes bis zum Eintreffen der Polizei hindern“, heißt es vonseiten der Ermittler.

In Justizanstalt eingeliefert
Der 49-Jährige wurde schließlich festgenommen und nach einer ersten Einvernahme in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Offenbar dürfte der mutmaßliche Täter mehr auf dem Kerbholz haben.

