Mutige Juwelierin stellt sich Ring-Dieb in den Weg

Einem mutmaßlichen Dieb konnte eine aufmerksame Juwelierin in Innsbruck das Handwerk legen: Die Angestellte hatte bemerkt, wie sich ein Einheimischer (49) mit einem wertvollen Ring aus dem Staub machen wollte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei stellte sich die Frau dem Verdächtigen in den Weg – jetzt sitzt er in Haft.
Zu dem versuchten Diebstahl war es bereits am Dienstagvormittag in einem Schmuckgeschäft in der Innsbrucker Innenstadt gekommen. Eine Mitarbeiterin habe den 49-jährigen Verdächtigen dabei beobachtet, wie er einen Ring aus einer Vitrine nahm und anschließend mit dem Schmuckstück – ohne zu bezahlen – aus dem Geschäft marschieren wollte.
Die Mitarbeiterin konnte den Mann am Verlassen des Geschäftes bis zum Eintreffen der Polizei hindern.
Die Ermittler
Doch die mutige Frau stellte sich dem Einheimischen in den Weg. „Sie konnte den Mann am Verlassen des Geschäftes bis zum Eintreffen der Polizei hindern“, heißt es vonseiten der Ermittler.
In Justizanstalt eingeliefert
Der 49-Jährige wurde schließlich festgenommen und nach einer ersten Einvernahme in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Offenbar dürfte der mutmaßliche Täter mehr auf dem Kerbholz haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.