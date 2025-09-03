Management Club Tirol fordert „Euregio-Fluglinie“

Ist die parlamentarische Petition rund um den Flughafen Innsbruck in Tirol eine gute Sache? Darüber scheiden sich die Geister. Die Debatte reißt jedenfalls nicht ab. Jetzt schaltet sich der Management Club ein – mit einer interessanten Forderung.
Exakt 1828 Unterstützer haben mit Stand Mittwochvormittag die Petition, die von NR Jakob Grüner (ÖVP) initiiert wurde und seit sechs Wochen läuft, unterzeichnet. Die NEOS hingegen können darüber nur den Kopf schütteln, die Freiheitlichen zeigen sich ebenfalls verwundert – auch wenn sie die Initiative der Volkspartei prinzipiell gut finden. Die „Krone“ berichtete.
Einen weiteren Aspekt wirft nun der Management Club, ein Führungskräfte-Netzwerk mit viel Know-how aus verschiedenen Bereichen, in die Runde. „Wir fordern eine Euregio-Fluglinie und erinnern an die guten Zeiten der Tyrolian Airways, die als beste Regionalfluglinie europaweit erfolgreich war“, betont Helmut Lutz, Vorsitzender des Management Club Tirol gegenüber der „Tiroler Krone“.
„Anschlusspartner selbst aussuchen“
Mit einer Euregio-Fluglinie „könnte man sich auch die Anschlusspartner aussuchen und wäre nicht auf die Gnade der großen Airlines wie beispielsweise der Lufthansa angewiesen“, erläutert Lutz. Zudem könnten laut dem Vorsitzenden damit Tirol, Südtirol und das Trentino weiterhin die Bedeutung der Europaregion Tirol unter Beweis stellen sowie in diesem Zusammenhang die Stärkung des Standortes für Wirtschaft und Tourismus unterstützen.
„Wegen Sanierung ist Randverbindung unabdingbar“
„Und aus ökologischen Gründen ist auch in Hinblick auf die Engpässe durch die Sanierung des deutschen Ecks die Randverbindung Innsbruck-Wien unabdingbar notwendig“, ergänzt Lutz.
Kommentare
