Management Club Tirol fordert „Euregio-Fluglinie“

„Anschlusspartner selbst aussuchen“

Mit einer Euregio-Fluglinie „könnte man sich auch die Anschlusspartner aussuchen und wäre nicht auf die Gnade der großen Airlines wie beispielsweise der Lufthansa angewiesen“, erläutert Lutz. Zudem könnten laut dem Vorsitzenden damit Tirol, Südtirol und das Trentino weiterhin die Bedeutung der Europaregion Tirol unter Beweis stellen sowie in diesem Zusammenhang die Stärkung des Standortes für Wirtschaft und Tourismus unterstützen.