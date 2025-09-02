Vorteilswelt
HSG Graz hat viel vor

Mit guter Mixtur soll das Viertelfinale klappen!

Steiermark
02.09.2025 20:00
Die Handballer der HSG Graz sind bereit für die neue Saison in der HLA.
Die Handballer der HSG Graz sind bereit für die neue Saison in der HLA.(Bild: GEPA)

Die Handballer der HSG Graz brennen auf den HLA-Start am kommenden Samstag (18.30) daheim gegen die Fivers. Das Ziel der neuen Saison ist ganz klar gesteckt: „Wir wollen unbedingt ins Viertelfinale!“, sagen die Grazer durch die Bank. Eine Auszeichnung gab es für den Klub schon vor dem ersten Spiel.

In der vergangenen Saison landeten die Handballer der HSG Graz wieder in der Abstiegsrunde, Verletzungen und ein dünner Kader ließen am Ende nicht mehr als Platz neun zu. Das soll sich im kommenden HLA-Spieljahr allerdings ändern. Das klare Ziel: Das Viertelfinale!

Zitat Icon

Wir sind vom steirischen Verband für die beste Jugendarbeit ausgezeichnet worden. Wermutstropfen aber: Wir wissen nicht mehr, wo wir mit ihnen trainieren sollen.

HSG Graz-Obmann Michael Schweighofer

„Wir haben einen irrsinnig großen Kader heuer“, schwärmt Torhüter Thomas Eichberger, der nach dem Karriereende von Ramon Raschid mit Klub-Legende Lukas Schweighofer als Kapitän fungiert. „Eine große Ehre für mich, aber ich habe auch schon letzte Saison probiert, das Team zu leiten“, sagt Schweighofer.

Kapitän Lukas Schweighofer will mit seiner Mannschaft in das Viertelfinale.
Kapitän Lukas Schweighofer will mit seiner Mannschaft in das Viertelfinale.(Bild: GEPA)

Mit Jura Juranic (Ferlach) und Matic Kotar (Bregenz) hat Trainer Spyros Balomenos zwei Neue an Bord. „Wir haben einen guten Mix aus jungen und älteren Spielern und wollen diese Saison einen Schritt nach vorne machen.“ Vor allem mit Kotar holte die HSG viel Routine. „Er ist ein Führungsspieler, der Chef am Platz. Er bringt uns hoffentlich jene Erfolge, auf die wir schon lange warten“, schwärmt Michael Schweighofer vom 28-jährigen Slowenen.

Über eine Auszeichnung konnte sich der Klub-Chef schon vor dem Saisonstart freuen. „Wir sind vom steirischen Verband für die beste Jugendarbeit ausgezeichnet worden. Wermutstropfen aber: Wir wissen nicht mehr, wo wir mit ihnen trainieren sollen.“

Auch Tormann Thomas Eichberger ist jetzt Kapitän der Grazer.
Auch Tormann Thomas Eichberger ist jetzt Kapitän der Grazer.(Bild: GEPA)

Auf die Grazer wartet neben HLA und Cup auch das neue Ligacup-Format: Im Dezember spielen die Grazer in einer Dreiergruppe mit Bärnbach/Köflach und Ferlach drei Kurzturniere, der Gruppensieger ist dann beim Finalturnier Ende Jänner dabei.

Samstag (18.30) starten die Grazer daheim gegen die Fivers in die Saison. Der Sportpark wird groß im Bild sein, KroneTV überträgt das Startspiel von Schweighofer & Co. live. „Alle Spieler brennen darauf, endlich wieder mit dem Meisterschaftsbetrieb zu starten“, sagt Balomenos, der in seine zweite Saison in Graz geht. 

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
