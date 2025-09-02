Mit guter Mixtur soll das Viertelfinale klappen!

Mit Jura Juranic (Ferlach) und Matic Kotar (Bregenz) hat Trainer Spyros Balomenos zwei Neue an Bord. „Wir haben einen guten Mix aus jungen und älteren Spielern und wollen diese Saison einen Schritt nach vorne machen.“ Vor allem mit Kotar holte die HSG viel Routine. „Er ist ein Führungsspieler, der Chef am Platz. Er bringt uns hoffentlich jene Erfolge, auf die wir schon lange warten“, schwärmt Michael Schweighofer vom 28-jährigen Slowenen.