Wolf und Co: „Abschüsse sind letzte Konsequenz“

Sie sind jetzt seit Dezember im Amt, haben gleich bekräftigt, das Motto Ihres Vorgängers auch auf Ihren Fahnen zu tragen. Also, dass die Steiermark das Tierschutzland Nr. eins wird. Irgendwie hat man aber das Gefühl, dass da im Tierschutz außer dem Preis bislang Akzente von Ihnen fehlen?

Wir sind an vielem dran, vor allem an den Baustellen im Land und am Zustand der Landestierheime. Die ja den gesetzlichen Auftrag zur Verwahrung von Tieren erfüllen müssen. Wir versuchen seit Monaten schon, das Tierheim in Kapfenberg hinzubringen. Dort leben die Hunde im Freien! Und es geht sicher nicht, dass es so eine Haltung im Jahr 2025 bei uns gibt. Eine große Herausforderung.