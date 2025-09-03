Stadtbus fährt auf Erfolgskurs zur Erweiterung

„Von der Planung über den Betrieb bis zu den Lenkern – unser Stadtbus ist eine Erfolgsgeschichte, weil viele Menschen an einem Strang ziehen“, freut sich der Kremser Bürgermeister Peter Molnar. Und die aktuellen Zahlen geben dem Stadtchef recht: 371.887 Fahrgäste nutzten in den ersten sechs Monate dieses Jahres den Stadtbus – so viele wie nie zuvor und um 11,1 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.