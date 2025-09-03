Stadtbus fährt auf Erfolgskurs zur Erweiterung

So viele Passagiere wie noch nie waren im ersten Halbjahr unterwegs. Nun wird eine beliebte Linie weiter ausgebaut.
„Von der Planung über den Betrieb bis zu den Lenkern – unser Stadtbus ist eine Erfolgsgeschichte, weil viele Menschen an einem Strang ziehen“, freut sich der Kremser Bürgermeister Peter Molnar. Und die aktuellen Zahlen geben dem Stadtchef recht: 371.887 Fahrgäste nutzten in den ersten sechs Monate dieses Jahres den Stadtbus – so viele wie nie zuvor und um 11,1 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.
Investitionen machen sich bezahlt
Damit ist auch klar: Die zuletzt getätigten Investitionen machen sich bezahlt. Denn im Vorjahr wurden die Betriebszeiten an Samstagnachmittagen auf den Linien 1, 2 und 3 verlängert. Bis Ende des heurigen Jahres soll die „Gewerbeparklinie“ 7, die zuletzt die größte Fahrgast-Steigerung verzeichnet hatte, noch bis zum Cinemaplexx verlängert werden.
