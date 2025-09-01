Budgetloch, BMI gehackt und Bierpreis-Schock

Milliardenloch im Budget: Laut ‘Krone‘ fehlen heuer und nächstes Jahr 3,5 Milliarden. Experten warnen und sagen: Ohne harte Einschnitte, geht sich das nicht aus. UND: Ein massiver Cyberangriff hat das Innenministerium erschüttert. Wie ernst ist die Lage nach so einem Angriff ist, weiß „Krone“-Cyberexperte Cornelius Granig. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.