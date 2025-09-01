Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NEOS-Vorschlag in NÖ:

„Gemeinden könnten viel Geld sparen“

Niederösterreich
01.09.2025 06:00
Gemeindezusammenlegungen müssten auch im Regierungsviertel in St. Pölten besprochen werden-
Gemeindezusammenlegungen müssten auch im Regierungsviertel in St. Pölten besprochen werden-(Bild: P. Huber)

Durch die Zusammenlegung von Gemeinden lässt sich laut den NEOS die finanzielle Situation der Gemeinden verbessern – man setzt auch auf Gespräche mit den Bürgern.

0 Kommentare

Die freiwillige Zusammenlegung von Gemeinden und eine Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit schlug NEOS-Chefin Indra Collini vor – die „Krone“ berichtete.

ÖVP setzt auf Freiwilligkeit, SPÖ bremst
Doch während die ÖVP wenigstens ausrichten ließ, dass man bei diesem politisch brisanten Thema auf „absolute Freiwilligkeit“ setze und die Gemeinden selbst entscheiden sollten, kam von Andreas Kollross, Chef des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes, sofort ein klares „Njet.“

NEOS sehen „Panikmache“
„Die Panikmache, die da betrieben wird, und das reflexartige Nein von SPÖ-Kollross haben aus unserer Sicht ihren Ursprung in der Angst vor Einfluss- und Machtverlust“, heißt es dazu von den NEOS. Man könne mit der Zusammenlegung sehr wohl viel Geld sparen – und außerdem bisherige Geldflüsse neu kanalisieren.

Zitat Icon

In die Verwaltung der Gemeinden fließen Unmengen an Steuergeld. Die Altparteien wollen das scheinbar nicht ändern!

Jürgen Hirschmann, NEOS

Sorge vor einem Ende der örtlichen Identität müsse man keine haben. NEOS-Sprecher Jürgen Hirschmann: „Trotz der Zusammenlegung im Jahr 1971 gibt es in einer jetzigen Großgemeinde heute noch dieselben Vereine und immer noch drei Feuerwehren. Viele Befürchtungen waren unbegründet, weil es um eine Verwaltungszusammenlegung geht.“

Diskussion mit den betroffenen Bürgern
Die NEOS verweisen auf die Schweiz: „Dort ist ein Fusionsfieber ausgebrochen. Und die Zusammenlegungen funktionieren mehrheitlich gut, weil das freiwillig geschieht. Jede Gemeinde kann direktdemokratisch entscheiden.“

Man setze jedenfalls auf Dialog mit den Bürgern: „Man muss mit den Menschen die Vor- und Nachteile besprechen.“

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
176.386 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
153.656 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
112.300 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2080 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1747 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1549 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf