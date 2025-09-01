„Gemeinden könnten viel Geld sparen“

NEOS sehen „Panikmache“

„Die Panikmache, die da betrieben wird, und das reflexartige Nein von SPÖ-Kollross haben aus unserer Sicht ihren Ursprung in der Angst vor Einfluss- und Machtverlust“, heißt es dazu von den NEOS. Man könne mit der Zusammenlegung sehr wohl viel Geld sparen – und außerdem bisherige Geldflüsse neu kanalisieren.