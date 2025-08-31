18-jähriger Biker landet bei Unfall auf Motorhaube

Im Grazer Bezirk Straßgang kam es am Sonntagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Dabei verletzte sich der 18-jährige Motorradfahrer unbestimmten Grades. Wie sich herausstellte, war er alkoholisiert.
Heikler Unfall am frühen Sonntagmorgen: Gegen 6 Uhr wollte ein 34-jähriger Grazer mit seinem Pkw vom Volkmarweg in den Grillweg einbiegen, wo gerade ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad entlangfuhr. Diesen dürfte er zu spät gesehen haben – als er plötzlich von links daherkam, kam es zur Kollision.
Motorradfahrer war alkoholisiert
Er krachte frontal gegen den linken Kotflügel des Pkw, stürzte über die Motorhaube und kam am Boden zu liegen. Der Biker zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins LKH Graz gebracht. Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Alkotest des Pkw-Lenkers verlief negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.