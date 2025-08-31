18-jähriger Biker landet bei Unfall auf Motorhaube

Motorradfahrer war alkoholisiert

Er krachte frontal gegen den linken Kotflügel des Pkw, stürzte über die Motorhaube und kam am Boden zu liegen. Der Biker zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins LKH Graz gebracht. Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Alkotest des Pkw-Lenkers verlief negativ.