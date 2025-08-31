Wachauer Volksfest: Heute letzte Chance

Das „schönste Fest im ganzen Land“ schließt heute Abend in Krems (NÖ) seine Pforten. Jubel und Trubel waren heuer wieder angesagt, denn neben dem Vergnügungspark lock(t)en Events, Shows, Schmankerln, erlesene Weine und gute Musik.
Es ist „das“ Fest der Saison! Alle zwei Jahre geht im Stadtpark in Krems das beliebte Wachauer Volksfest über die Bühne. Auch heuer war, wie berichtet, der Trubel enorm, der Jubel groß. Vom „Tag der Kremser“ über die Leistungsschau des Bundesheeres bis zum „Tag der Wirtschaft“ – zahlreiche Events lockten Gäste aus nah und fern an.
Zuletzt wurde die amtierende niederösterreichische Weinkönigin Laura I. (Laura Hummel) feierlich zur Bundes-Weinkönigin gekrönt. Dazu gratulierten unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Landesvize Stephan Pernkopf und Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager.
Heute, Sonntag, geht der Festreigen mit den Mostlandstürmern bei Ludwigs Bierzelt, einem Frühschoppen mit dem High Musik Duo und einer Feuershow am 21 Uhr zu Ende.
