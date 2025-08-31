Vorteilswelt
Im Stadtpark Krems

Wachauer Volksfest: Heute letzte Chance

Niederösterreich
31.08.2025 10:20
Heute lockt auch noch der Rummelplatz zum letzten Mal.
Heute lockt auch noch der Rummelplatz zum letzten Mal.(Bild: Molnar Attila)

Das „schönste Fest im ganzen Land“ schließt heute Abend in Krems (NÖ) seine Pforten. Jubel und Trubel waren heuer wieder angesagt, denn neben dem Vergnügungspark lock(t)en Events, Shows, Schmankerln, erlesene Weine und gute Musik.

0 Kommentare

Es ist „das“ Fest der Saison! Alle zwei Jahre geht im Stadtpark in Krems das beliebte Wachauer Volksfest über die Bühne. Auch heuer war, wie berichtet, der Trubel enorm, der Jubel groß. Vom „Tag der Kremser“ über die Leistungsschau des Bundesheeres bis zum „Tag der Wirtschaft“ – zahlreiche Events lockten Gäste aus nah und fern an.

Laura I: Die Bundes-Weinkönigin wurde beim Wachauer Volksferst am Freitag gekrönt.
Laura I: Die Bundes-Weinkönigin wurde beim Wachauer Volksferst am Freitag gekrönt.(Bild: LWMEDIA/Leonardo Ramirez)

Zuletzt wurde die amtierende niederösterreichische Weinkönigin Laura I. (Laura Hummel) feierlich zur Bundes-Weinkönigin gekrönt. Dazu gratulierten unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Landesvize Stephan Pernkopf und Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

Heute, Sonntag, geht der Festreigen mit den Mostlandstürmern bei Ludwigs Bierzelt, einem Frühschoppen mit dem High Musik Duo und einer Feuershow am 21 Uhr zu Ende.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Niederösterreich

