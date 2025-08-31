Wachauer Volksfest: Heute letzte Chance

Es ist „das“ Fest der Saison! Alle zwei Jahre geht im Stadtpark in Krems das beliebte Wachauer Volksfest über die Bühne. Auch heuer war, wie berichtet, der Trubel enorm, der Jubel groß. Vom „Tag der Kremser“ über die Leistungsschau des Bundesheeres bis zum „Tag der Wirtschaft“ – zahlreiche Events lockten Gäste aus nah und fern an.