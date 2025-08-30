Drogenlenker (24) ohne Schein aus Verkehr gezogen

Die Serie von Drogenlenker-Aufgriffen in Tirol geht weiter: Am Donnerstag wurde in Osttirol ein 24-jähriger Brite aus dem Verkehr gezogen, der unter Suchtmitteleinfluss stand. Doch damit nicht genug: Führerschein konnte der junge Verdächtige auch keinen vorweisen.
Im Zuge von Verkehrskontrollen bei Thal-Assling wurde am Donnerstag ein Auto mit polnischem Kennzeichen „herausgefischt“. Am Steuer saß ein 24-jähriger Brite, der laut Polizei zum einen durch Suchtmittel beeinträchtigt war und zum anderen keine gültige Lenkberechtigung vorweisen konnte.
Weiterfahrt untersagt, Anzeige
Dem 24-jährigen Verdächtigen sei die Weiterfahrt untersagt worden. Er wird angezeigt und muss nun mit einer saftigen Strafe rechnen.
Zwei krasse Fälle an einem Tag
In Tirol wurden in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Erst am Donnerstag hatte es die Exekutive mit zwei krassen Fällen zu tun. Im Unterland wurde eine 22-jährige Frau erwischt, die zu schnell unterwegs war, falsche Kennzeichen auf ihrem Auto montiert hatte, keinen Führerschein besitzt und unter Drogen stand.
Und: Ganz besonders eilig hatte es am Donnerstagabend ein Autolenker in Innsbruck: Mit fast 100 km/h bretterte der 33-jährige Portugiese durch die Stadt, ehe er von der Polizei angehalten werden konnte. Auch er stand unter Drogeneinfluss, wie sich bei der Kontrolle herausgestellt hatte.
