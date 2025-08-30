Vorteilswelt
Nächster Fall in Tirol

Drogenlenker (24) ohne Schein aus Verkehr gezogen

Tirol
30.08.2025 09:07
In Osttirol wurde der 24-jährige Drogenlenker erwischt.
In Osttirol wurde der 24-jährige Drogenlenker erwischt.(Bild: P. Huber)

Die Serie von Drogenlenker-Aufgriffen in Tirol geht weiter: Am Donnerstag wurde in Osttirol ein 24-jähriger Brite aus dem Verkehr gezogen, der unter Suchtmitteleinfluss stand. Doch damit nicht genug: Führerschein konnte der junge Verdächtige auch keinen vorweisen.

0 Kommentare

Im Zuge von Verkehrskontrollen bei Thal-Assling wurde am Donnerstag ein Auto mit polnischem Kennzeichen „herausgefischt“. Am Steuer saß ein 24-jähriger Brite, der laut Polizei zum einen durch Suchtmittel beeinträchtigt war und zum anderen keine gültige Lenkberechtigung vorweisen konnte.

Weiterfahrt untersagt, Anzeige
Dem 24-jährigen Verdächtigen sei die Weiterfahrt untersagt worden. Er wird angezeigt und muss nun mit einer saftigen Strafe rechnen.

Zwei krasse Fälle an einem Tag
In Tirol wurden in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Erst am Donnerstag hatte es die Exekutive mit zwei krassen Fällen zu tun. Im Unterland wurde eine 22-jährige Frau erwischt, die zu schnell unterwegs war, falsche Kennzeichen auf ihrem Auto montiert hatte, keinen Führerschein besitzt und unter Drogen stand.

Lesen Sie auch:
Auf der Inntalautobahn wurde die rasende Drogenlenkerin gestoppt (Symbolbild).
Keinen Führerschein
Rasende Drogenlenkerin mit falschen Kennzeichen
29.08.2025
Von Polizei verfolgt
Drogenlenker brettert mit 100 km/h durch Innsbruck
29.08.2025

Und: Ganz besonders eilig hatte es am Donnerstagabend ein Autolenker in Innsbruck: Mit fast 100 km/h bretterte der 33-jährige Portugiese durch die Stadt, ehe er von der Polizei angehalten werden konnte. Auch er stand unter Drogeneinfluss, wie sich bei der Kontrolle herausgestellt hatte.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
