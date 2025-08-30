Drogenlenker (24) ohne Schein aus Verkehr gezogen

Zwei krasse Fälle an einem Tag

In Tirol wurden in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Erst am Donnerstag hatte es die Exekutive mit zwei krassen Fällen zu tun. Im Unterland wurde eine 22-jährige Frau erwischt, die zu schnell unterwegs war, falsche Kennzeichen auf ihrem Auto montiert hatte, keinen Führerschein besitzt und unter Drogen stand.