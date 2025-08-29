Rasende Drogenlenkerin mit falschen Kennzeichen

Nicht zum Verkehr zugelassen

„Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Lenkerin durch Suchtmittel beeinträchtigt war und am Fahrzeug falsche Kennzeichentafeln montiert waren. Somit war das Auto nicht zum Verkehr zugelassen und nicht versichert“, heißt es von den Ermittlern weiter. Außerdem habe sich herausgestellt, dass der Frau wegen eines anderen Deliktes bereits der Führerschein entzogen worden war – sie derzeit also gar keinen besitzt.