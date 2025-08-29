Rasende Drogenlenkerin mit falschen Kennzeichen

Viel zu schnell unterwegs, falsche Kennzeichen am Auto, keinen Führerschein und dann noch Drogen am Steuer: Die Liste der Vergehen, die sich eine Pkw-Lenkerin am Donnerstagabend unter anderem auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland geleistet hatte, ist alles andere als kurz.
„Mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit“ bretterte die 22-jährige Frau am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, mit ihrem Pkw über die A12 in Richtung Innsbruck. Dabei geriet die junge Einheimische ins Visier einer Polizeistreife. Diese hatte auch versucht, die Tempobolzerin anzuhalten. Die mutmaßliche Raserin zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt.
Erst auf Bundesstraße angehalten
„Die Lenkerin ignorierte die Anhaltezeichen und setzte die Fahrt fort“, so die Ermittler. Nachdem die Verdächtige die Autobahn verlassen hatte, konnte sie auf der B171 Tiroler Straße auf Höhe Strass im Zillertal angehalten werden.
Weiters wurde festgestellt, dass der Lenkerin bereits der Führerschein entzogen worden war.
Die Ermittler
Nicht zum Verkehr zugelassen
„Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Lenkerin durch Suchtmittel beeinträchtigt war und am Fahrzeug falsche Kennzeichentafeln montiert waren. Somit war das Auto nicht zum Verkehr zugelassen und nicht versichert“, heißt es von den Ermittlern weiter. Außerdem habe sich herausgestellt, dass der Frau wegen eines anderen Deliktes bereits der Führerschein entzogen worden war – sie derzeit also gar keinen besitzt.
Kennzeichen und Schlüssel beschlagnahmt
Die missbräuchlich verwendeten Kennzeichentafeln wurden sichergestellt, der Lenkerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Entsprechende Anzeigen folgen.
