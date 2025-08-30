Schock für Ehepaar: „Frontaler“ auf Brennerstraße

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.50 Uhr, wie die Polizei gegenüber der „Krone“ schilderte. Der 58-jährige Deutsche, der in Begleitung seiner Ehefrau war, fuhr mit seinem Auto auf der B182 in Richtung Innsbruck. Bei Schönberg sei ihnen dann ein 42-jähriger Landsmann entgegengekommen. Dieser sei vermutlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zum Zusammenstoß!