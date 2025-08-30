Schock für Ehepaar: „Frontaler“ auf Brennerstraße

Folgenschwerer Unfall am Freitagnachmittag auf der Brennerstraße bei Schönberg im Stubaital (Tirol): Ein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen den Wagen eines deutschen Ehepaars. Während der andere Lenker unverletzt blieb, wurde das Paar ins Krankenhaus gebracht. Auf der B182 kam es fast zwei Stunden zu Behinderungen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.50 Uhr, wie die Polizei gegenüber der „Krone“ schilderte. Der 58-jährige Deutsche, der in Begleitung seiner Ehefrau war, fuhr mit seinem Auto auf der B182 in Richtung Innsbruck. Bei Schönberg sei ihnen dann ein 42-jähriger Landsmann entgegengekommen. Dieser sei vermutlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zum Zusammenstoß!
Ehepaar mit Rettung ins Spital
Das Ehepaar erlitt durch den Unfall offenbar leichtere Verletzungen. Zur genaueren medizinischen Abklärung sei es mit der Rettung ins Spital gebracht worden. Der 42-jährige Lenker des anderen Fahrzeugs habe hingegen angegeben, nicht verletzt worden zu sein.
Zweistündige Verkehrsbehinderungen
Aufgrund der Kollision und des folgenden Einsatzes kam es auf der Brennerstraße zwischen 14.50 und 16.50 Uhr zu einer Sperre beziehungsweise zu Verkehrsbehinderungen.
