Mit Pkw auf Gegenfahrbahn: Junge Insassen verletzt

Fataler Unfall am frühen Donnerstagabend in Osttirol: Ein Autolenker (18) geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen einer 49-Jährigen. Der junge Mann und dessen Beifahrer (20) erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr in Lienz. Der 18-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf der Bürgeraustraße in Richtung Einmündung zur B100 Drautalstraße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf der regennassen Fahrbahn auf die Gegenspur geriet.
Duo mit Rettung ins Spital
Dort krachte sein Wagen gegen den entgegenkommenden Pkw einer 49-jährigen Einheimischen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der 18-Jährige und dessen Beifahrer Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden beide Männer mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.
Autos schwer beschädigt
Die Frau dürfte mit dem Schrecken davongekommen und unverletzt geblieben sein. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.
