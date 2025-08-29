Mit Pkw auf Gegenfahrbahn: Junge Insassen verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr in Lienz. Der 18-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf der Bürgeraustraße in Richtung Einmündung zur B100 Drautalstraße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf der regennassen Fahrbahn auf die Gegenspur geriet.