„Am liebsten würde ich euch alle erschießen!“

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Doch dass er dieser Drohung auch Taten folgen lassen wollte, daran glaubt Herr Rat beim Prozess in Krems (NÖ) nicht – und spricht den Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Drohung frei. Er ortet aber, wie auch die Sozialarbeiterin, psychische Labilität bei dem jungen Mann und rät dringend einen Psychiater aufzusuchen. „Sie zeigen alle Anzeichen einer Erkrankung.“ Eine frühere Therapie hat der 18-Jährige abgebrochen. „Sie hat mich aufs Dach gebracht. Die Leute verstehen Dinge falsch.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.