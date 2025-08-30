Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drohung an Schule

„Am liebsten würde ich euch alle erschießen!“

Niederösterreich
30.08.2025 08:00
Ein Referat über ein brutales Shooter-Game endete für einen Schüler vor Gericht.
Ein Referat über ein brutales Shooter-Game endete für einen Schüler vor Gericht.(Bild: UZHURSKY)

Ein Referat über ein Shooter-Game endete für einen Schüler vor Gericht: Der 18-Jährige musste sich in Krems (NÖ) wegen gefährlicher Drohung verantworten. 

0 Kommentare

Ein Außenseiter, still und unscheinbar, mit schlechten Noten: „Es ist schwierig für mich, eine Kommunikation aufzubauen“, murmelt er. In einem Referat über sein Lieblingsspiel im Mai dürfte der 18-jährige Niederösterreicher dann aber doch Worte gefunden haben. Denn der Vortrag über das Computerspiel „Dead Space“ (ein Shooter-Game, in dem Leute blutrünstig getötet werden) stieß bei seinen 15-jährigen Mitschülern auf großes Unbehagen. Offenbar aus Trotz über die Ablehnung habe er dann im Vorbeigehen „am liebsten würde ich euch alle erschießen“ gemurmelt.

Distanziertes Verhältnis
Schon seit dem Herbst herrsche vor allem zu einem Mitschüler ein angespanntes Verhältnis. Tagtägliche Beleidigungen seitens des Angeklagten stünden auf der Tagesordnung. „Hast du jetzt Angst vor mir?“, soll er seinen Klassenkameraden nach dem Vortrag gefragt haben. Dabei war der 18-Jährige an früheren Schulen selbst ein Mobbingopfer. „Er mag mich nicht und das hat er immer sehr deutlich gezeigt“, gibt der Mitschüler zu Protokoll.

Zitat Icon

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Wortlaut so gefallen ist. Ich glaube aber nicht, dass sie damit eine Tat ankündigen wollten“, begründet der Richter seine Entscheidung.

Herr Rat nach der Urteilsverkündung

„In diesem Spiel werden Menschen durch Schusswaffen getötet. Unter dem Eindruck des Referats habe ich seine Drohung sehr ernst genommen“, so eine 15-jährige Mitschülerin. Er rede ja sonst nicht viel, und dann so etwas. „Wieso haben Sie dieses Thema für den Vortrag gewählt?“, will Herr Rat vom 18-Jährigen wissen. Aus Interesse, lautet die Antwort. „Oder wollten Sie ihren Mitschülern mit dem blutrünstigen Spiel gezielt Angst machen?“, fragt der Richter nach.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig
Doch dass er dieser Drohung auch Taten folgen lassen wollte, daran glaubt Herr Rat beim Prozess in Krems (NÖ) nicht – und spricht den Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Drohung frei. Er ortet aber, wie auch die Sozialarbeiterin, psychische Labilität bei dem jungen Mann und rät dringend einen Psychiater aufzusuchen. „Sie zeigen alle Anzeichen einer Erkrankung.“ Eine frühere Therapie hat der 18-Jährige abgebrochen. „Sie hat mich aufs Dach gebracht. Die Leute verstehen Dinge falsch.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.781 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
124.048 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.349 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4161 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1391 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf