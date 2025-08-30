„Herzensmensch“-Verein hilft Clemens und Familie

Familie benötigt Unterstützung

Er sowie seine Geschwister und seine Mama benötigen dringend Unterstützung. Die „Freunde der Herrieder Straße“ helfen da natürlich gerne und selbstlos. Bereits im Jahr 2023 haben sie beim Ankauf eines elektrischen Rollstuhls geholfen. Nun steht die Familie vor der nächsten Herausforderung: Ihr altes Auto bietet weder genug Platz für die fünf Kinder, noch lässt sich der schwere Rollstuhl ohne großen Kraftaufwand transportieren.

Spendenaktion und Benefiz-Straßenfest

Die aktuelle Spende, die aus einer Hilfsaktion sowie dem Reinerlös eines Benefiz-Straßenfestes stammt, soll jetzt den Ankauf eines behindertengerechten Fahrzeugs mit Rollstuhlrampe unterstützen – damit die Familie wieder gemeinsame Ausflüge machen kann und Mama Isabella den Rollstuhl leichter verladen kann. Eine Aktion mit viel Herz!