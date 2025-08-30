„Herzensmensch“-Verein hilft Clemens und Familie

Die „Freunde der Herrieder Straße“ in der Stadt Melk helfen als Verein Menschen in Not vor Ort. Dafür wurden sie auch – wie berichtet – mit dem „Krone-Herzensmensch“-Award ausgezeichnet.
Verein übergab 3500 Euro
Nun übergab die Gruppe um Obmann Benjamin Steyrer eine Spende in Höhe von 3500 Euro an Clemens und seine Familie. Der junge Clemens leidet am TAR-Syndrom, einer seltenen genetischen Erkrankung, die unter anderem mit fehlenden Speichenknochen und einem Mangel an Blutplättchen einhergeht.
Familie benötigt Unterstützung
Er sowie seine Geschwister und seine Mama benötigen dringend Unterstützung. Die „Freunde der Herrieder Straße“ helfen da natürlich gerne und selbstlos. Bereits im Jahr 2023 haben sie beim Ankauf eines elektrischen Rollstuhls geholfen. Nun steht die Familie vor der nächsten Herausforderung: Ihr altes Auto bietet weder genug Platz für die fünf Kinder, noch lässt sich der schwere Rollstuhl ohne großen Kraftaufwand transportieren.
Spendenaktion und Benefiz-Straßenfest
Die aktuelle Spende, die aus einer Hilfsaktion sowie dem Reinerlös eines Benefiz-Straßenfestes stammt, soll jetzt den Ankauf eines behindertengerechten Fahrzeugs mit Rollstuhlrampe unterstützen – damit die Familie wieder gemeinsame Ausflüge machen kann und Mama Isabella den Rollstuhl leichter verladen kann. Eine Aktion mit viel Herz!
