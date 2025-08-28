E-Scooter-Unfälle forderten steirische Flugretter

Zu zwei schweren Unfällen mit Elektro-Rollern kam es am Donnerstag in der Steiermark. In Mooskirchen stürzte ein Elfjähriger mit seinem Scooter und erlitt schwere Kopfverletzungen. In Bad Gleichenberg wurde eine 48-jährige E-Roller-Lenkerin von einem Auto erfasst.
Gleich zweimal musste die Flugretter-Besatzung des Christophorus 12 am Donnerstag zu Unfällen mit E-Scootern ausrücken.
Am Vormittag kam in Mooskirchen ein Elfjähriger mit seinem Roller von der Straße ab, stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Der Bub – er dürfte laut Polizei keinen Helm getragen haben – schaffte es noch selbst zum nahegelegenen Haus seiner Großeltern, die einen Notruf absetzten.
Der Elfjährige wurde ins LKH Graz geflogen und stationär auf der Intensivstation aufgenommen.
Gegen Windschutzscheibe geschleudert
Am Nachmittag kam es dann zum nächsten Unfall im südoststeirischen Bad Gleichenberg. Dort kollidierte eine Autofahrerin (72), die eine Straße überqueren wollte, mit einer dort fahrenden E-Scooter-Lenkerin (48). Die 48-Jährige – sie trug einen Helm – wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, ein Alkotest verlief laut Polizei negativ.
