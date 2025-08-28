E-Scooter-Unfälle forderten steirische Flugretter

Gegen Windschutzscheibe geschleudert

Am Nachmittag kam es dann zum nächsten Unfall im südoststeirischen Bad Gleichenberg. Dort kollidierte eine Autofahrerin (72), die eine Straße überqueren wollte, mit einer dort fahrenden E-Scooter-Lenkerin (48). Die 48-Jährige – sie trug einen Helm – wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, ein Alkotest verlief laut Polizei negativ.