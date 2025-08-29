Letzte Chance: Heute Herzensmenschen nominieren

Die große „Herzensmensch-Aktion“ von „Krone“ und Freiwilligencenter Niederösterreich hat bisher einen Nominierungs-Rekord gebracht. Heute können Sie noch mit dabei sein ...
Kennen Sie jemanden, der sich für unsere Mitmenschen einsetzt? Der freiwillig und ohne zu zögern für Menschen oder Tiere da ist? Und wollten Sie dieser Person schon immer einmal danken?
Gesucht werden Einzelpersonen und Vereine
Im Rahmen der Aktion „Herzensmensch“ können diese ehrenamtlichen Helfer noch heute nominiert werden. Zehn von ihnen erhalten dann bei einer Gala im November die „Herzenmensch“-Trophäe sowie einen attraktiven Sachpreis.
Attraktive Sachpreise und Trophäen winken
Auch Vereine, die Außergewöhnliches leisten, können eingereicht werden. Unter den Genannten erstellt eine Jury dann eine Shortlist, danach ist ein Voting angesagt. Der Gewinnerverein erhält Preise im Wert von 5000 Euro, dem Zweitplatzierten winken 3500 Euro.
Nominiert kann allerdings nur noch heute bis Mitternacht werden. Nähere Informationen und (letzte) Nominierungen unter: www.krone.at/herzensmenschnoe
