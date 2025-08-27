Bus kollidiert mit Pkw: Drei Fahrgäste verletzt

Drei verletzte und wohl einige geschockte Fahrgäste forderte ein Unfall in Hopfgarten im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Mittwoch. Der Lenker (52) eines Linienbusses kollidierte mit dem Pkw einer Seniorin (81). Diese hatte beim Einbiegen von einer Tankstelle den Bus übersehen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.45 Uhr. Der 52-Jährige fuhr auf der B170 in Hopfgarten den Linienbus in Richtung Kitzbühel. „Zur gleichen Zeit wollte die 81-Jährige eine Tankstelle in Richtung Kitzbühel verlassen und übersah dabei den Bus“, heißt es von der Polizei. Folglich wurde das Auto der Seniorin vom Bus erfasst und auf den Bereich der Tankstelle versetzt.
Die anderen beiden Verletzten verweigerten eine Einlieferung ins Spital.
Ein Sprecher der Polizei
60-Jährige im Krankenhaus
Durch die Kollision wurden drei Fahrgäste im Bus verletzt. „Während eine 60-jährige Britin mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert wurde, verweigerten die anderen beiden Verletzten eine Einlieferung ins Spital.“ Die Seniorin und der Busfahrer blieben bei dem Crash unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
