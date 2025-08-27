Bus kollidiert mit Pkw: Drei Fahrgäste verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.45 Uhr. Der 52-Jährige fuhr auf der B170 in Hopfgarten den Linienbus in Richtung Kitzbühel. „Zur gleichen Zeit wollte die 81-Jährige eine Tankstelle in Richtung Kitzbühel verlassen und übersah dabei den Bus“, heißt es von der Polizei. Folglich wurde das Auto der Seniorin vom Bus erfasst und auf den Bereich der Tankstelle versetzt.