Horror-Unfall: 18-jähriger Biker prallt gegen Lkw

Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Vermutet wird derzeit, dass der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit falsch gewählt haben dürfte. Er war auf der Landesstraße 121 in Richtung Norden unterwegs, als zur gleichen Zeit ein 59-Jähriger mit seinem Muldenkipper in die Straße einbiegen wollte, um sein Fahrzeug bei einem Schotterwerk neu zu beladen.