Motorrad zerstört

Horror-Unfall: 18-jähriger Biker prallt gegen Lkw

Steiermark
27.08.2025 20:34
Das Motorrad ist ein einziges Wrack.
Das Motorrad ist ein einziges Wrack.(Bild: FF Mixnitz)

Das hätte sehr böse enden können: Im steirischen Mixnitz prallte ein 18-jähriger Motorradlenker gegen einen Muldenkipper, sein Zweirad wurde vom Laster völlig zerstört. Der verletzte Jugendliche dürfte mit dem Leben davongekommen sein.

0 Kommentare

Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Vermutet wird derzeit, dass der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit falsch gewählt haben dürfte. Er war auf der Landesstraße 121 in Richtung Norden unterwegs, als zur gleichen Zeit ein 59-Jähriger mit seinem Muldenkipper in die Straße einbiegen wollte, um sein Fahrzeug bei einem Schotterwerk neu zu beladen.

Der Biker dürfte den einbiegenden Lastwagen zu spät gesehen haben, womöglich auch aufgrund der Kuppe vor der Kreuzung. Er prallte mit dem Motorrad gegen die Hinterachse des Lkw.

Der 18-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und danach in das LKH Leoben gebracht. Der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon. Das Motorrad ist ein Totalschaden. 

