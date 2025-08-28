Vorteilswelt
Golf ging Sprit aus

„Spritztour“ durch das Waldviertel endete im Häfn

Niederösterreich
28.08.2025 06:00
Die Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen war erfolgreich (Symbolfoto).
Die Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen war erfolgreich (Symbolfoto).(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Ein Tscheche entwendete am Wochenende zuerst widerrechtlich Autoschlüssel und stahl dann einen schwarzen VW Golf in Karlstein (NÖ), mit dem er bis nach Altmelon kam. Dann war der Tank leer, das Abzapfen aus dem Traktor eines nahe gelegenen Bauernhofs misslang. Er setzte die Flucht zu Fuß fort, die eine Polizeifahndung prompt beendete.

0 Kommentare

Heimlich entwendete ein Tscheche zuerst den Autoschlüssel und stahl dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen schwarzen VW Golf in Karlstein im Bezirk Waidhofen an der Thaya, nahe der tschechischen Grenze.

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz
Er gelangte mit dem Wagen etwa 75 Kilometer bis nach Altmelon im Bezirk Zwettl, wo ihm der Treibstoff ausging. Dort versuchte er, Sprit von einem Traktor abzuzapfen, was aber misslang. Der Mann schlief im Auto, bis ihn am nächsten Tag ein Bauer weckte. Da ließ er das Auto die abschüssige Weide hinunterlaufen und versperrte den Golf.

In der Zwischenzeit meldete der Landwirt den Vorfall bei der Polizei, woraufhin mehrere Streifen, ein Diensthundeführer und eine Drohnensondereinheit nach dem Mann, der durch frühere Ermittlungen der Polizei bereits bekannt war, fahndeten.

Verdächtiger versteckte sich unter Plane
Die groß angelegte Suche zeigte Erfolg: Der Dieb wurde unter einer Plane auf einem Bauernhof entdeckt, wo er sich versteckt hatte. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Krems gebracht. Das Tatmotiv ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen und ist bisher noch unklar.

Niederösterreich

