Sturz von Metalltreppe: 50-Jährige schwer verletzt

Mittwochfrüh stürzte eine 50-jährige Arbeiterin in Puch bei Weiz etwa zweieinhalb Meter von einer Metalltreppe. Sie wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Gegen 6.25 war eine 50-jährige rumänische Arbeiterin mit dem Aussortieren mangelhafter Äpfel entlang eines Förderbandes bei einem Obstgroßhandel in Puch bei Weiz (Bezirk Weiz) beschäftigt. Dabei dürfte sie rückwärts von der unmittelbar daneben befindlichen Metalltreppe gestürzt sein und mit dem Kopf am Boden aufgeschlagen haben. Arbeitskollegen fanden die Frau vor der Metalltreppe auf dem Rücken liegend vor und setzten die Rettungskette in Gang.
Die Frau musste vom Roten Kreuz reanimiert werden. Danach wurde sie mit schweren Kopfverletzungen vom Notarzthubschrauber in das LKH Graz geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher noch nicht geklärt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.