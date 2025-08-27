Sturz von Metalltreppe: 50-Jährige schwer verletzt

Gegen 6.25 war eine 50-jährige rumänische Arbeiterin mit dem Aussortieren mangelhafter Äpfel entlang eines Förderbandes bei einem Obstgroßhandel in Puch bei Weiz (Bezirk Weiz) beschäftigt. Dabei dürfte sie rückwärts von der unmittelbar daneben befindlichen Metalltreppe gestürzt sein und mit dem Kopf am Boden aufgeschlagen haben. Arbeitskollegen fanden die Frau vor der Metalltreppe auf dem Rücken liegend vor und setzten die Rettungskette in Gang.