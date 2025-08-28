Mit dem Elektro-Bike von Steinach nach Trins

Über einen sanften Anstieg erreicht man die Trunahütte, wo die Familie Schlögl auf 1738 Metern Seehöhe mit ehrlicher Gastfreundschaft und grandiosem Ausblick verwöhnt. Die großen und bekannten Berge im Gschnitztal mit Habicht und Co. hat man hier fast in Griffweite. Zumindest bei Kaiserwetter, wie wir es an diesem Tag genießen durften.