Mit dem Elektro-Bike von Steinach nach Trins

Alpine Vielfalt, sportliche Herausforderung und echte Tiroler Einkehrkultur: Die rund 30 Kilometer lange E-Bike-Rundtour zählt zu den landschaftlich schönen Touren im Wipptal.
Die rund 30 Kilometer lange E-Bike-Rundtour von Steinach über die Bergeralm, Gerichtsherrenalm und Trunahütte nach Trins führt uns ins Wipptal. Der Einstieg erfolgt am Parkplatz der Bergeralmbahn, von dort zieht sich der Forstweg in angenehmer Steigung bergwärts.
Die weniger sportliche Alternative ist es, bequem die Gondel zu benutzen. Denn auch später kommt das Strampeln nicht zu kurz.
Panoramarestaurant und Almen
Oben angekommen, lädt das Panoramarestaurant Bergeralm mit Weitblick und Tiroler Schmankerln zum Genießen ein. Weiter geht es zur Gerichtsherrenalm – ein Geheimtipp für Biker mit hausgemachtem Allerlei.
Über einen sanften Anstieg erreicht man die Trunahütte, wo die Familie Schlögl auf 1738 Metern Seehöhe mit ehrlicher Gastfreundschaft und grandiosem Ausblick verwöhnt. Die großen und bekannten Berge im Gschnitztal mit Habicht und Co. hat man hier fast in Griffweite. Zumindest bei Kaiserwetter, wie wir es an diesem Tag genießen durften.
Entlang des Gschnitzbaches
Die Rückfahrt erfolgt gemütlich bergab nach Trins. Die Route führt immer entlang des Gschnitzbaches – begleitet vom Rauschen des Wassers geht es angenehm zurück nach Steinach.
Wer noch Energie hat, sollte unbedingt die Tunnelwelten Steinach besuchen – ein spannender Blick in den Bau des Brenner-Basistunnels.
Fazit: Diese Tour ist mehr als eine sportliche Runde: Sie ist ein alpines Erlebnis für Genießer.
