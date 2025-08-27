Motorradfahrer stürzte am Timmelsjoch in Graben

Fataler Unfall im Tiroler Ötztal: Ein Motorradfahrer kam am Timmelsjoch von der Straße ab und stürzte in den angrenzenden Böschungsgraben. Der 34-jährige Einheimische erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall am späten Dienstagnachmittag bei Gurgl. Der 34-jährige Einheimische war gegen 17.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Timmelsjochstraße talwärts unterwegs, als er bei der Kehre 7 über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet.
Biker erlitt schwere Verletzungen
„Der Motorradfahrer stürzte in den angrenzenden Böschungsgraben und zog sich dabei schwere Verletzungen zu“, heißt es vonseiten der Polizei.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Der Schwerverletzte wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit dem alarmierten Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Am Motorrad entstand massiver Sachschaden.
