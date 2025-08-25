Motorrad gegen Moped: Schwerverletzte bei Crash

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich der folgenschwere Unfall in Niederndorf. Der 59-jährige einheimische Mopedlenker war auf der Walchseestraße (B172) unterwegs und wollte laut Polizei in eine Gemeindestraße einbiegen. Im Bereich einer Kreuzung kollidierte er dann frontal mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer (48) aus Deutschland.