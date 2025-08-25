Motorrad gegen Moped: Schwerverletzte bei Crash

Fataler Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Im Gemeindegebiet von Niederndorf (Bezirk Kufstein) krachten ein Moped- und ein Motorradfahrer heftig zusammen. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Kurz vor 17 Uhr ereignete sich der folgenschwere Unfall in Niederndorf. Der 59-jährige einheimische Mopedlenker war auf der Walchseestraße (B172) unterwegs und wollte laut Polizei in eine Gemeindestraße einbiegen. Im Bereich einer Kreuzung kollidierte er dann frontal mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer (48) aus Deutschland.
Schwerverletzte im Krankenhaus
Beide Männer stürzten und zogen sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Behinderungen nach Unfall auf B172
Die B172 war in diesem Bereich bis zum Abschluss der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen drei Rettungsfahrzeuge, Notarzt, ein First Responder und die Polizei.
