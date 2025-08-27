16-Jähriger bei Pkw-Überschlag leicht verletzt

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Pkw von Hiaslegg in Richtung Trofaiach auf der Rötzstraße unterwegs. Laut den Angaben des Lenkers soll auf der abgelegenen Schotterstraße in einer Linkskurve plötzlich ein Wildtier die Straße überquert haben. Dadurch hätte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und wäre auf die bergseitige Böschung geraten. Infolgedessen überschlug sich der Pkw und kam auf der Schotterstraße zum Stillstand.