Von Straße abgekommen

16-Jähriger bei Pkw-Überschlag leicht verletzt

Steiermark
27.08.2025 10:08
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Dienstagabend überschlug sich in Trofaiach (Bezirk Leoben) ein Pkw mit vier Insassen. Ein 16-Jähriger wurde dabei leicht verletzt und in das Krankenhaus in Leoben eingeliefert.

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Pkw von Hiaslegg in Richtung Trofaiach auf der Rötzstraße unterwegs. Laut den Angaben des Lenkers soll auf der abgelegenen Schotterstraße in einer Linkskurve plötzlich ein Wildtier die Straße überquert haben. Dadurch hätte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und wäre auf die bergseitige Böschung geraten. Infolgedessen überschlug sich der Pkw und kam auf der Schotterstraße zum Stillstand.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem Lenker auch ein 15-jähriger und zwei 16-jährige Mitfahrer. Bei dem Überschlag dürfte einer der beiden 16-Jährigen leicht verletzt worden sein, die restlichen Insassen blieben aber unverletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte ins Krankenhaus Leoben eingeliefert.

Steiermark

